Девіч приніс перемогу Металісту в матчі проти ПАОКа

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра пройшла в рамках третього відбіркового раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У матчі в Салоніках гравці обох команд діяли в камерній обстановці, за порожніх трибун. За рішенням УЄФА грецький клуб був покараний проведенням матчу без глядачів за погану поведінку вболівальників у попередніх іграх єврокубків.

Перший тайм пройшов у приблизно рівній боротьбі. Обидві команди мали шанси вийти вперед, але довгий час зберігався нічийний рахунок. У «Металіста» хороший момент не реалізував Ромеро Марлос, а у ПАОКа - Лукас та Александрос Циоліс. До 40-ї хвилини відсоток володіння м'ячем у команд був абсолютно рівним - 50 на 50.

У кінцівці тайму «Металіст» грав діяти гостріше і, в підсумку, заробив право на пенальті. Мігель Вітор зіграв у своїй штрафній рукою, а Марко Девіч реалізував 11-метровий. Голкіпер ПАОКа Джакобо Санс зумів зачепити м'яч рукою, але відбити удар нападника «Металіста» йому не вдалося - 0:1.

Відразу після перерви гра загострилася. При цьому м'яч практично не затримувався в центрі поля. Марлос і Девіч не реалізували вигідні моменти у «Металіста», а в складі господарів поля не зміг забити гол у вигідній ситуації Мігель Вітор.

Після цього ПАОК перехопив ініціативу і все частіше йшов вперед великими силами. Разом з тим, греки ризикували, оскільки оголювалася захисна лінія команди. І на 72-й хвилині «Металіст» скористався огріхами в обороні супротивника. Девіч прийняв пас з глибини поля, обіграв воротаря, який помилився на виході, і красивим обвідним ударом з лівого флангу переправив м'яч у порожні ворота - 0:2.

У кінцівці суперник більше грубіянив, ніж намагався врятувати ситуацію. У підсумку попередження отримали Стефанос Атанасіадіс і Мігель Вітор.

«Металіст» спокійно довів гру до перемоги, яка дуже важлива в двоматчевому протистоянні.

Гра у відповідь відбудеться 7 серпня у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, переможець пари «Металіст» - ПАОК вийде в плей-офф відбіркового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, а переможений - в плей-офф відбору другого за значущістю турніру - Ліги Європи.