Донецький «Металург» подав заявку на Лігу Європи

14:56, 30 липня 2013
Спорт
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Футбольний клуб «Металург» (Донецьк) заявив 27 гравців команди на матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Заявка вже підтверджена УЄФА / Фото : s-friends.org.ua

Як повідомляє офіційний сайт клубу, дана заявка вже підтверджена УЄФА.

До складу потрапили: воротарі Олександр Бандура, Юрій Паньків, Антон Яшков; захисники Артем Барановський, В’ячеслав Чечер, Володимир Польовий, Микола Морозюк, Олександр Насонов, Даррен О'ді, Денис Голайдо; півзахисники: Карлен Мкртчян, Грегорі Нельсон, Джорджі Лазіч, Ричард Данило, Константинос Макрідіс, Алешандре, Жозе Соарес, Велізар Дімітров, Руслан Мамутов, Євген Трояновський, Василь Прийма, Сергій Ателькин; нападаючі Жуніор Мораєс, Даніель, Ясин Хамід, Максим Дегтярьов, Роман Дебелко.

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Як повідомляв УНІАН, донецький "Металург" почне виступи в Лізі Європи сезону 2013/14 у третьому відбірковому раунді. Перший матч з командою "Кукес" (Албанія) підопічні Юрія Максимова проведуть 1 серпня.

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