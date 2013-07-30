Донецький «Металург» подав заявку на Лігу Європи

Футбольний клуб «Металург» (Донецьк) заявив 27 гравців команди на матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, дана заявка вже підтверджена УЄФА. До складу потрапили: воротарі Олександр Бандура, Юрій Паньків, Антон Яшков; захисники Артем Барановський, В’ячеслав Чечер, Володимир Польовий, Микола Морозюк, Олександр Насонов, Даррен О'ді, Денис Голайдо; півзахисники: Карлен Мкртчян, Грегорі Нельсон, Джорджі Лазіч, Ричард Данило, Константинос Макрідіс, Алешандре, Жозе Соарес, Велізар Дімітров, Руслан Мамутов, Євген Трояновський, Василь Прийма, Сергій Ателькин; нападаючі Жуніор Мораєс, Даніель, Ясин Хамід, Максим Дегтярьов, Роман Дебелко. На тему: "Металіст" збирається грати в ЛЧ з трьома воротарями та двома нападниками Як повідомляв УНІАН, донецький "Металург" почне виступи в Лізі Європи сезону 2013/14 у третьому відбірковому раунді. Перший матч з командою "Кукес" (Албанія) підопічні Юрія Максимова проведуть 1 серпня.

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