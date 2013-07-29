Світоліна стала найкращою тенісисткою України

Харків'янка Еліна Світоліна, завдяки виграному минулого тижня титулу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Баку, піднялася з 71-го місця на 49-е і стала лідером українського жіночого тенісу.

Як повідомляється на офіційному сайті WTA, новий рейтинг було складено у понеділок, 29 липня.

У новому рейтингу відразу дві представниці України - Еліна Світоліна і Надія Киченок - значно поліпшили свої особисті рекорди.

Так, Надія Киченок, яка стала переможницею великого турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Астані, подолала 33 сходинки і тепер посідає 125-е місце в світовій класифікації.

Крім того, Леся Цуренко зберегла за собою 61-у позицію, а Марина Заневська опустилася з 115 рядка на 116-й. Також відомо, що Ольга Савчук піднялася на 180-е місце (+4), Юлія Бейгельзимер - на 187(+10), Катерина Козлова - на 194(+19).

Новий особистий рекорд встановила і 17-річна Олександра Корашвілі - 581-й рядок світового рейтингу.

Щодо лідерів світового рейтингу, то тут без змін: Серена Уїльямс (США), Марія Шарапова (Росія) і Вікторія Азаренко (Білорусь).

Джерело: http://www.wtatennis.com/singles-rankings