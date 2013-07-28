«Шахтар» і «Динамо» виграли матчі третього туру Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, «Шахтар» виграв у одеського «Чорноморця» - 1:0, а «Динамо» виявилося сильнішим за «Севастополь» - 2:0.

Матч у Донецьку проходив у впертій і приблизно рівній боротьбі. «Шахтар», всупереч своєму статусу фаворита, не мав очевидної переваги, а гол забив багато в чому завдяки випадковості і високій індивідуальній майстерності гравця. Дуглас Коста з лівого флангу увірвався в штрафну, і з носка несподівано пробив під саму штангу. Воротар одеситів Дмитро Безотосний не зміг виручити команду.

У паралельному матчі в Києві «Динамо» виглядало на тлі «Севастополя» більш переконливо. А перевагу у два голи команда оформила вже на початку другого тайму. На 14-й хвилині гол забив Лукман Аруна, а на 50-й відзначився Дьємерсі Мбокані - 2:0. Після цього господарі поля спокійно довели гру до перемоги.

Нагадаємо також, що напередодні першої поразки в чемпіонаті зазнав дніпропетровський «Дніпро», який поступився на своєму полі луганській «Зорі» - 1:3.

Таким чином, після трьох турів у турнірній таблиці залишилися лише дві команди, ще не втрачали очок - чемпіон і віце-чемпіон минулого сезону, що представляють Україну в Лізі чемпіонів УЄФА «Шахтар» і харківський «Металіст», які набрали по 9 очок. У «Динамо» та «Зорі» по 7 балів, «Дніпра» - 6.