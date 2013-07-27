Український стрибун Бондаренко виграв етап Діамантової ліги
У Лондоні (Велика Британія) проходить 11-й етап серії легкоатлетичних турнірів «Діамантова ліга», де в секторі для стрибків у висоту не було рівних українцю Богдану Бондаренку.
Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, перемогу йому принесла перша спроба на висоті 2,38 м.
Подальша спроба Бондаренка взяти 2,43 м і дві спроби перевершити світовий рекорд (2,45), що належить кубинцю Хав‘єру Сотомайору, на висоті 2,47 м виявилися невдалими. Друге місце зайняв американець Ерік Кінард (2,36), третє – катарець Мутаз Есса Баршим (2,24).
На даний момент Бондаренко є лідером загального заліку «Діамантової ліги», маючи в активі 18 очок і випереджаючи Мутаза Есса Баршима (11).
Серед інших результатів відзначимо, що в жінок в бігу на 400 м з бар'єрами українка Ганна Ярощук фінішувала шостою (55,09). З кращим результатом сезону в світі перемогла чешка Сюзана Хейнова (53,07).
Ще один кращий результат сезону в світі встановила американка Шеннон Роубері в бігу на 3000 м - 8.41,46.
У чоловічій 100-метрівці перемогу здобув Усейн Болт із Ямайки, який пробіг дистанцію за 9,85 сек.