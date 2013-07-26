Українські синхроністки виграли бронзу на Чемпіонаті світу

У Барселоні (Іспанія) завершилися фінальні змагання в командному заліку з синхронного плавання, де бронзову медаль завоювала збірна України.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, довільну програму виконували 12 команд.

Збірна України, в якій нарівні з лідерами в соло і дуеті Лоліти Ананасової та Ганни Волошиної виступали Олена Гречишкіна, Ганна Клименко, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Анастасія Савчук, Ольга Золотарьова, Марина Голядкіна та Катерина Рєзнік отримала за свою композицію від суддів 93,640 бала.

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Чемпіонками світу в цьому виді програми стали спортсменки збірної Росії, срібними призерами - команда Іспанії.

Ця нагорода стала четвертою для збірної України на нинішній світовій першості.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту в Барселоні проходить з 19 липня по 4 серпня.