Закінчився перший тайм у матчі Саудівська Аравія - Україна

Україна виграє у Саудівської Аравії з рахунком 2:0 після першого тайму матчу на Чемпіонаті світу-2006.

На 4-й хвилині захисник збірної України Андрій РУСОЛ з подачі кутового відкрив рахунок в матчі.

На 12-й хвилині міг відрізнитися Андрій ШЕВЧЕНКО, який після подачі з кутового пробив головою по воротах, але на шляху м`яча встав Мохаммед АМІН. У Сергія РЕБРОВА, який намагався добити цей м`яч, удар не вийшов.

На 22-й хвилині захисник української збірної Андрій НЕСМАЧНИЙ одержав жовту картку за грубий підкат ззаду.

На 36-й хвилині С.РЕБРОВ прицільним ударом з 30 метрів подвоїв рахунок в матчі.

На 38-й хвилині захисник Ахмед ДОХІ грубо зіграв проти А.НЕСМАЧНОГО, за що одержав жовту картку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 19.00 на "АОЛ Арена" в Гамбурзі розпочався матч другого туру в групі Н між збірними України і Саудівської Аравії на Чемпіонаті світу в Німеччині.

Стартові склади команд:

Саудівська Аравія: 21 - Мабрук ЗАЇД; 2 - Ахмед ДОХІ, 13 - Хуссейн СУЛАЙМАНІ, 6 - Омар аль-ГАМДІ, 4 - Хамад аль-МОНТАШАРІ; 3 - Редья ТУКАР; 14 - Сауд аль-ХАРІРІ, 8 - Мохаммед НУР, 7 - Мохаммед АМІН; 16 - Халед аль-ТАКЕР; 20 - Яссир аль-КАХТАНІ.

Україна: 1 - Олександр ШОВКОВСЬКИЙ; 6 - Андрій РУСОЛ; 2 - Андрій НЕСМАЧНИЙ; 22 – В’ячеслав СІДЕРСЬКИЙ; 9 - Олег ГУСЄВ; 4 - Анатолій ТИМОЩУК; 8 - Олег ШЕЛАЄВ, 19 - Максим КАЛІНІЧЕНКО; 11 - Сергій РЕБРОВ; 7 - Андрій ШЕВЧЕНКО, 10 - Андрій ВОРОНІН.

Суддівську бригаду очолює Грем ПОЛЛ (Англія)

14 червня на Центральному стадіоні в Лейпцігу національна збірна України програла збірній Іспанії з рахунком 0:4.

За підсумками першого туру в групі Н лідирує збірна Іспанії з 3-ма очками (4-0), друге місце розділяють збірні Саудівської Аравії (2-2) і Тунісу (2-2) по 1 очку. На останньому місці поки збірна України з 0 очками (0-4).