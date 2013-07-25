Чорноморець не без проблем проходить у наступний раунд Ліги Європи

Закінчився матч відбіркового раунду Ліги Європи.

Одеський "Чорноморець" поступився "Дачії" у Кишеневі, але за сумою двох матчів пройшов до наступного, 3-го кваліфікаційного раунду. На тему: Визначилися суперники українських клубів у Лізі Європи "Дачія" - "Чорноморець" - 2:1 Голи: Орловський 45, Орбу, 64 - Гай 26.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter