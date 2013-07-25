Чорноморець не без проблем проходить у наступний раунд Ліги Європи
22:27, 25 липня 2013Спорт
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Закінчився матч відбіркового раунду Ліги Європи.
Одесити прорвались далі
Одеський "Чорноморець" поступився "Дачії" у Кишеневі, але за сумою двох матчів пройшов до наступного, 3-го кваліфікаційного раунду.
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"Дачія" - "Чорноморець" - 2:1
Голи: Орловський 45, Орбу, 64 - Гай 26.
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