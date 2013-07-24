На підготовку українських спортсменів до Універсіади витратили рекордну суму

У 2013 році на підготовку спортсменів до Універсіади було витрачено рекордну суму — 5,4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр молоді та спорту Равіль Сафіуллін повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, сума фінансування, витрачена на підготовку спортсменів до XXVII Всесвітньої літньої Універсіади, яка пройшла в Казані, становила 5,4 млн. грн, що на 2,2 млн. грн більше ніж минулого разу.

«Головним чинником було фінансування. Цього року було максимальне фінансування за всі роки участі наших спортсменів», - сказав Сафіуллін.

За словами міністра, збірна України в 2013 році посіла шосте місце в загальнокомандному заліку, завоювавши 77 медалей.

Сафіуллін підкреслив, що переможці Універсіади за виграні золоті медалі одержать від держави по 20 тис. грн, за срібні – по 15 тис. грн, за бронзові — по 10 тис. Також премії від держави одержать тренери, які готували спортсменів.

У цілому Сафіуллін зазначив, що Універсіада є престижним змаганням, і цього року виповнилося 20 років участі українських спортсменів у цих спортивних заходах.

Як повідомляв УНІАН, XXVII Всесвітня літня Універсіада проходила з 6 по 17 липня в Казані (РФ).

За підсумками Універсіади на рахунку збірної України 77 нагород – 12 золотих, 29 срібних і 36 бронзових. Українці посіли шосте місце в загальнокомандному заліку, де в першу чергу рахується кількість золотих медалей, і розділили третє місце за загальною кількістю нагород із збірною Китаю.

Перше місце в підсумковій таблиці з великим відривом посіла команда Росії – 155 золотих, 75 срібних і 62 бронзові медалі – 292 нагороди.