Блохін залишається?

Як стало відомо " СпортОбозу ", Олег Блохін продовжить роботу на посаді головного тренера збірної України.

Як повідомляє інтернет-видання, керівництво ФФУ уклало з Блохіним новий контракт. Наставник готуватиме збірну до відбіркових матчів ЧС-2010. Ймовірно те, що саме Блохін готуватиме команду до Євро-2012, у фінальну частину якого ми потрапляємо автоматично як господарі змагань.

Рішення про терміни угоди (двох- або чотирирічного контракту) буде ухвалено у четвер на Виконкомі ФФУ, на якому заслухають "офіційні підсумки" ігор нашої збірної в нинішньому відбірковому циклі.