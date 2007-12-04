Блохін залишається?
13:41, 04 грудня 2007Спорт
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Тренер продовжив контракт з ФФУ
|Олег Блохін
Як повідомляє інтернет-видання, керівництво ФФУ уклало з Блохіним новий контракт. Наставник готуватиме збірну до відбіркових матчів ЧС-2010. Ймовірно те, що саме Блохін готуватиме команду до Євро-2012, у фінальну частину якого ми потрапляємо автоматично як господарі змагань.
Рішення про терміни угоди (двох- або чотирирічного контракту) буде ухвалено у четвер на Виконкомі ФФУ, на якому заслухають "офіційні підсумки" ігор нашої збірної в нинішньому відбірковому циклі.
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