НХЛ оголосила, що відпустить хокеїстів на Олімпіаду

Про відповідну угоду з Міжнародною федерацією хокею (IIHF) та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) НХЛ повідомила на своєму сайті.

"Це рішення було важким у багатьох відношеннях, але, як ми точно знаємо, воно припаде до душі нашими гравцям і, найголовніше, переважній більшості шанувальників хокею та спорту в усьому світу", - сказав комісар НХЛ Гері Беттмен.

У зв'язку з проведенням олімпійського турніру регулярний чемпіонат НХЛ візьме паузу 9 лютого і відновиться 26 лютого. Очікується, що в Сочі вирушать понад 120 гравців заокеанської ліги.

Хокеїсти НХЛ беруть участь в олімпійських турнірах з 1998 року. Рішення про їх приїзд до Сочі очікувалося в терміни проведення чемпіонату світу в травні, проте переговори між сторонами затягнулися, повідомляє РІА «Новости».