Донецький «Металург» підписав захисника збірної Ірландії

Футбольний клуб «Металург» (м. Донецьк) підписав контракт із захисником збірної Ірландії Даренном О’Ді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі клубу з посиланням на спортивного директора ФК «Металург» Вардана Ісраеляна.

За його словами, контракт з 26-річним футболістом укладено на три роки.

Ісраелян зазначив, що О’Ді – кваліфікований футболіст, який має багатий послужний список.

«В його активі виграш чемпіонату й Кубка шотландської ліги, участь у відбіркових матчах Чемпіонату світу, Європи, Ліги чемпіонів і Ліги Європи», - сказав директор клубу.

У прес-службі уточнили, що О’Ді виступав за шотландський клуб «Селтік», англійські «Редінг», «Іпсвіч» і «Лідс Юнайтед», а також канадський «Торонто». За національну збірну Ірландії зіграв 18 матчів.