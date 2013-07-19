Донецький «Металург» підписав захисника збірної Ірландії
Донецький «Металург» підписав контракт із захисником збірної Ірландії О’Ді.
Футбольний клуб «Металург» (м. Донецьк) підписав контракт із захисником збірної Ірландії Даренном О’Ді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі клубу з посиланням на спортивного директора ФК «Металург» Вардана Ісраеляна.
За його словами, контракт з 26-річним футболістом укладено на три роки.
Ісраелян зазначив, що О’Ді – кваліфікований футболіст, який має багатий послужний список.
«В його активі виграш чемпіонату й Кубка шотландської ліги, участь у відбіркових матчах Чемпіонату світу, Європи, Ліги чемпіонів і Ліги Європи», - сказав директор клубу.
У прес-службі уточнили, що О’Ді виступав за шотландський клуб «Селтік», англійські «Редінг», «Іпсвіч» і «Лідс Юнайтед», а також канадський «Торонто». За національну збірну Ірландії зіграв 18 матчів.