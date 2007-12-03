Учасники Євро-2008 одержать значно вищі призові

Національні збірні, які візьмуть участь в чемпіонаті Європи з футболу-2008, одержать значно вищі призові порівняно з попередньою континентальною першістю. Таке рішення було ухвалене на засіданні Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), яке відбулось у Люцерні (Швейцарія).

УЄФА виділив 184 мільйони євро 16 командам, які боротимуться за титул чемпіона Європи. На Євро-2004 в Португалії преміальний фонд становив 129 мільйонів євро.

Усі команди на турнірі одержать по 7,5 мільйонів євро (на попередньому чемпіонаті ця сума була 4,8 мільйона).

На груповому етапі за перемогу команди одержать по одному мільйону євро, а за нічию - 500 тисяч. Команди, що вийшли до чвертьфіналу, чекає нагорода в два мільйони, а в півфінал - три мільйони євро. Переможець Євро-2008 одержить 7,5 мільйонів, фіналіст - 4,5 мільйона євро.

Якщо майбутній чемпіон Європи переможе в усіх іграх групового етапу та плей-офф (тобто виграє абсолютно всі матчі), то заробить в цілому 23 мільйони євро. У Португалії чотири роки тому цей показник дорівнював 17,7 мільйона євро.