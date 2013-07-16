В Італії за договірні матчі дискваліфікували 20 футболістів

У Італії дискваліфіковано 20 футболістів за участь в договірних матчах.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, серед дискваліфікованих гравців багато футболістів, які виступали в 2008 і 2009 роках за клуб «Барі».

Найтриваліший термін дискваліфікації - чотири роки - одержав нападаючий Массімо Ганчі. Найвідомішим із покараних футболістів є бельгійський воротар Жан-Франсуа Жійє, який виступає за «Торіно» в Серії А (вищому дивізіоні італійського футболу). Жійє одержав три роки і сім місяців дискваліфікації.

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На три роки і більше було дискваліфіковано 13 футболістів. Решту усунуто від футболу на півроку.

Гравці, стосовно яких застосовані санкції, покарані у зв'язку зі справами про матчі «Барі» з «Тревізо» в травні 2008 року і з «Салернітаною» в травні 2009 року. Обидві ці зустрічі «Барі» програв. Футболісти покарані за участь в договірних матчах, а також за недоведення інформації про такі ігри до футбольної влади та поліції.