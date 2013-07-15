Росія достроково перемогла у командному заліку Універсіади в Казані

Згідно з офіційним сайтом змагань, на даний момент в активі росіян рекордні в історії Універсіад 109 золотих медалей. У найближчого переслідувача, збірної Китаю, 21 золото, у японців - 19. У Казані залишилося розіграти 89 комплектів нагород, а Китай і Японія не представлені у фіналах низки ігрових видів спорту, повідомляє РІА Новости.

Україна з 11 золотими медалями займає 5 місце.

Нагадаємо, Універсіада-2013 в Казані завершиться 17 липня.

Переможцями попередньої Універсіади, яка проходила в 2011 році в місті Шеньчжень, стали китайці (75 золотих медалей), росіяни посіли другу сходинку (42).