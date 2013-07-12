«Бордо» підтвердив перехід футболіста до київського «Динамо»
Керівництво французького футбольного клубу «Бордо» заявило про досягнення принципової домовленості про перехід захисника Бенуа Тремуліна до київського «Динамо».
Як повідомляє офіційний сайт клубу, найближчим часом команди улагодять всі формальності, після чого гравець збірної Франції підпише контракт з новим клубом.
Водночас французьке видання L'Equipe написало, що угода захисника з «Динамо» розрахована на чотири роки. Трансфер 27-річного Тремуліна видання оцінило в 6-7 мільйонів євро.
Тремуліна є вихованцем «Бордо», за основний склад якого почав виступати з 2007 року. Разом з командою він виграв чемпіонат і кубок Франції. За національну команду Тремуліна провів два матчі.
Француз став четвертим новачком київського клубу у нинішньому міжсезонні. Раніше «Динамо» підписало контракти з півзахисником французького «Монпельє» Юнесом Бельхандою, форвардом бельгійського «Андерлехта» Дьюмерсі Мбокані і нападником голландського ПСВ Джермейном Ленсом.