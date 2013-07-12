«Бордо» підтвердив перехід футболіста до київського «Динамо»

Як повідомляє офіційний сайт клубу, найближчим часом команди улагодять всі формальності, після чого гравець збірної Франції підпише контракт з новим клубом.

Водночас французьке видання L'Equipe написало, що угода захисника з «Динамо» розрахована на чотири роки. Трансфер 27-річного Тремуліна видання оцінило в 6-7 мільйонів євро.

Тремуліна є вихованцем «Бордо», за основний склад якого почав виступати з 2007 року. Разом з командою він виграв чемпіонат і кубок Франції. За національну команду Тремуліна провів два матчі.

Француз став четвертим новачком київського клубу у нинішньому міжсезонні. Раніше «Динамо» підписало контракти з півзахисником французького «Монпельє» Юнесом Бельхандою, форвардом бельгійського «Андерлехта» Дьюмерсі Мбокані і нападником голландського ПСВ Джермейном Ленсом.