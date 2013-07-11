Плавець Говоров приніс Україні сьоме золото Універсіади

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українець виборов золото на дистанції 50 м батерфляєм.

Говоров і представник Білорусі Євген Цуркін фінішували одночасно, показавши результат 23,28 секунди. Бронза - в активі Пьєро Кодіа з Італії.

Cьогодні срібну нагороду виборола Дарина Зевіна, яка фінішувала другою в запливі на 200 м на спині.

Ще дві нагороди завоювали українські борці вольного стилю. Срібло у ваговій категорії до 120 кг - у Олександра Хоцяновського, а в категорії до 66 кг бронза на рахунку Семена Радулова.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 7 золотих, 15 срібних і 19 бронзових медалей – 41 нагорода.

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