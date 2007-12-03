Тренер французів назвав підсумки жеребкування Євро-2008 повним безумством
05:19, 03 грудня 2007Спорт
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Жодне бажання Доменека не справдилося
|Раймон Доменек
«Підсумки жеребкування – це повне безумство. І це не тільки тому, що нам дісталися чемпіони світу. Я б хотів грати в Австрії, а не в Швейцарії. Я дуже не задоволений, нічого з того, щоб я хотів, не відбулося. Я думаю, що ми не найщасливіші чотири тренери на турнірі. Ми б із задоволенням уникнули зустрічі один з одним, але доведеться мати справу з тим, що є».
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