Маркевич заперечив намір піти з "Металіста"

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, Маркевич запевнив, що продовжує тренувати харківський клуб.

«Все нормально! Ми працюємо і це тільки чутки. Звичайно, навколо «Металіста» зараз багато чуток… Але я працюю далі й ніяких проблем немає. Знаєте, я за 30 років в футболі дійсно до всякого звик. Вже не звертаю на це увагу. Так, все нормально, ми працюємо. Повторюся, ніяких проблем немає», - сказав Маркевич.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в «Металісті» повідомляли, що Маркевич мав намір покинути клуб через небажання власників підсилювати команду перед іграми в Лізі Чемпіонів.