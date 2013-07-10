Маркевич заперечив намір піти з "Металіста"
00:41, 10 липня 2013Спорт
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Головний тренер харківського футбольного клубу «Металіст» Мирон Маркевич спростував чутки про свої наміри звільнитися з посади.
Мирон Маркевич
Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, Маркевич запевнив, що продовжує тренувати харківський клуб.
«Все нормально! Ми працюємо і це тільки чутки. Звичайно, навколо «Металіста» зараз багато чуток… Але я працюю далі й ніяких проблем немає. Знаєте, я за 30 років в футболі дійсно до всякого звик. Вже не звертаю на це увагу. Так, все нормально, ми працюємо. Повторюся, ніяких проблем немає», - сказав Маркевич.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в «Металісті» повідомляли, що Маркевич мав намір покинути клуб через небажання власників підсилювати команду перед іграми в Лізі Чемпіонів.
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