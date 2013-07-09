Гравець київського «Динамо» перейшов до німецького «Фрайбурга»
18:51, 09 липня 2013Спорт
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Швейцарський форвард київського «Динамо» Адмір Мехмеді продовжить кар'єру в Німеччині, в клубі Бундесліги «Фрайбург».
Адмір Мехмеді гратиме у «Фрайбурзі»
22-річний швейцарський нападаючий «Динамо» Мехмеді найближчий сезон проведе у складі німців на правах оренди.
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Після закінчення терміну оренди «Фрайбург» має першочергове право викупити контракт футболіста, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Нагадаємо, Мехмеді з'явився у Києві на початку 2012 року, і з того часу відіграв за першу команду «Динамо» 25 матчів, забив 1 гол.
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