Гравець київського «Динамо» перейшов до німецького «Фрайбурга»

22-річний швейцарський нападаючий «Динамо» Мехмеді найближчий сезон проведе у складі німців на правах оренди.

На тему: Блохін каже, що у Динамо забагато футболістів

Після закінчення терміну оренди «Фрайбург» має першочергове право викупити контракт футболіста, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Нагадаємо, Мехмеді з'явився у Києві на початку 2012 року, і з того часу відіграв за першу команду «Динамо» 25 матчів, забив 1 гол.