Повєткін перед боєм з Кличком розірвав контракт зі своїм менеджером - ЗМІ

Російський боксер-важкоатлет Олександр Повєткін, який 5 жовтня проведе бій з Володимиром Кличком, звільнив свого менеджера Володимира Хрюнова.

Як повідомляє портал «Советский спорт», Повєткін перед вильотом на збори до Киргизії прокоментував ситуацію зі своїм колишнім менеджером Хрюновим.

«Володимир більше не має до мене жодного стосунку, всі переговори я веду безпосередньо з Андрієм Рябинським. Він забезпечуватиме підготовку і формуватиме тренерський штаб. Володимир дуже багато говорив і мало робив, тому з ним давно пора було закінчити співпрацю. Зараз нас нічого не зв'язує», - сказав Повєткін.

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Нагадаємо, Хрюнов довгий час був менеджером Повєткіна і промоутером іншого відомого російського боксера Дениса Лебедєва, який також оголосив про припинення співпраці з Хрюновим «з особистих підстав». Про відмову від роботи з Хрюновим Лебедєв повідомив через кілька тижнів після поразки від Гільєрмо Джонса з Панами. У цьому бої Лебедєв втратив титул чемпіона світу за версією WBA.

Як повідомляв УНІАН, «регулярний» чемпіон WBA Повєткін свій наступний поєдинок проведе з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українцем Володимиром Кличком 5 жовтня у Москві.