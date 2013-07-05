Українці програли у першому раунді чемпіонату світу з пляжного волейболу
21:38, 05 липня 2013Спорт
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На Чемпіонаті світу з пляжного волейболу сьогодні відбулися матчі 1/16 фіналу, в одному з яких збірна України поступилася команді Бразилії з рахунком 0:2 - 9:21, 18:21.
Українці потрапили в число 32-х кращих пар світу.
Як повідомляє офіційний сайт змагань, Сергій Попов і Валерій Самодай, що успішно пройшли групову стадію змагань, сьогодні грали проти бразильського дуету Рікардо і Альваро Фільо, що входить у десятку найкращих пар світу.
Різниця в класі між українцями і бразильцями була помітна вже у першій партії, яку південно-американці виграли з рахунком 21:9. У другому сеті бразильці трохи послабили тиск, підсумковий рахунок - 21:18.
Таким чином, українські волейболісти вже на старті плей-оф позбулися шансів на медалі, але потрапили в число 32-х кращих пар світу.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з пляжного волейболу проходить у Польщі з 1 по 7 липня.
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