Українці програли у першому раунді чемпіонату світу з пляжного волейболу

Як повідомляє офіційний сайт змагань, Сергій Попов і Валерій Самодай, що успішно пройшли групову стадію змагань, сьогодні грали проти бразильського дуету Рікардо і Альваро Фільо, що входить у десятку найкращих пар світу.

Різниця в класі між українцями і бразильцями була помітна вже у першій партії, яку південно-американці виграли з рахунком 21:9. У другому сеті бразильці трохи послабили тиск, підсумковий рахунок - 21:18.

Таким чином, українські волейболісти вже на старті плей-оф позбулися шансів на медалі, але потрапили в число 32-х кращих пар світу.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з пляжного волейболу проходить у Польщі з 1 по 7 липня.