«Будівельник» зіграє у Євролізі з двома учасниками «Фіналу чотирьох»

Згідно з ним, київський "Будівельник" потрапив в одну групу з ЦСКА (Москва) і "Барселоною", які брали участь у "Фіналі чотирьох" попереднього турніру.

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Як повідомляє офіційний сайт Євроліги, перший в історії найпрестижнішого баскетбольного єврокубка учасник від України потрапив в Групу А.

Окрім "Барселони" і ЦСКА суперниками киян будуть турецькі "Фенербахче", сербський "Партизан" і французький "Нантерр".

У Групі В представлені іспанський "Реал", турецький "Ефес", литовський "Жальгіріс", німецький "Бамберг", італійський "Мілан" і французький "Страсбург", у Групі С - грецький "Олімпіакос", італійський "Монтепаскі", іспанська "Унікаха", турецький "Галатасарай", польський "Стелмет" і німецька "Баварія", в Групі D - грецький "Панатінаїкос", ізраїльський "Маккабі", іспанська "Каха Лабораль", російський "Локомотив-Кубань", сербська "Црвена Звезда" і переможець кваліфікації.

24-й учасник Євроліги визначиться за допомогою кваліфікаційного турніру, в якому візьмуть участь вісім команд.

Регулярний сезон Євроліги 2013/14 почнеться 17 жовтня.