БЮТ погрожує відбрати у НУ частину депутатів

Заступник керівника БЮТ, народний депутат Микола ТОМЕНКО впевнений, що блок “Наша Україна” розвалиться, якщо створить коаліцію з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з активістами Блоку Юлії Тимошенко у Рівному.

Якщо, за словами М.ТОМЕНКА, “таке трапиться, то ми зробимо усе можливе, щоб частину людей з “Нашої України” забрати до себе”.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що нині найголовніше завдання для місцевих парторганізацій “Батьківщини” та активістів блоку – контроль за ситуацією у виконавчих органах влади, особливо там, де перемогу на виборах здобули БЮТівці.

За його словами, найближчим часом буде створено виконкоми районних та обласних рад, які повинні перебрати на себе усю повноту виконавчої влади в регіонах. М.ТОМЕНКО також закликав однопартійців бути готовими до роботи в умовах опозиції.