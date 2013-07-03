У Росії ухвалили закон про вболівальників

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за закон проголосували 302 депутати.

За порушення правил поведінки під час офіційних спортивних змагань уболівальники можуть бути покарані штрафом в розмірі до 10 тис. рублів (близько 300 доларів) Також їх зможуть залучити до обов'язкових робіт до 160 годин з можливою забороною відвідувати матчі на строк від півроку до трьох років.

Якщо правопорушення буде здійснено повторно або спричинить зрив або припинення матчу, штраф становитиме до 15 тис. рублів. Крім того, уболівальника можуть заарештувати на строк до 15 діб із забороною відвідувати змагання на строк від 6 місяців до 7 років. Рішення прийматиме суд. За порушення заборони уболівальник може бути оштрафований до 25 тис. рублів (близько 800 доларів) або арештований на строк до 15 діб.

«Чорні списки» уболівальників-порушників вестимуть загальноросійські спортивні федерації і МВС РФ.

Відповідальність за порушення нестимуть і організатори, а також власники спортивних споруд. Штрафи для них можуть становити до 300 тис. рублів (10 тис. доларів), і до 500 тис. рублів (близько 16 тис. доларів), якщо було завдано шкоди здоров'ю людини або майну. Їм також може загрожувати припинення діяльності на строк до 90 діб. Для забезпечення безпеки організатори зможуть залучати контролерів-розпорядників.

Правила поведінки уболівальників затвердить уряд РФ. Він ж вирішуватиме, на які матчі може бути упроваджений продаж квитків за паспортами.

Закон набуде чинності за півроку від моменту офіційної публікації.