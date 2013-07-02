Беланда спростував чутки про те, що він йде з «Динамо»

Як повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ), через два дні після того, як півзахисник підписав п'ятирічний контракт з клубом, у французькій пресі з'явилося повідомлення про те, що Беланда нібито передумав ставати динамівцем, оскільки не хоче виступати за «біло-синіх», і має намір залишити Київ. Також повідомляється, що футболіст підписав тільки попередній договір.

«Я дуже радий, що став гравцем київського «Динамо». Позавчора я підписав з клубом п'ятирічний контракт. «Динамо» - топ-клуб Європи, в якому я дуже хочу виступати і з яким мрію виграти чемпіонат України. Сподіваюся відіграти ключову роль у команді в матчах Ліги Європи. Я не коментуватиму чуток, що з'явилися у французькій пресі. Можу лише сказати, що я гравець «Динамо» і захищатиму кольори цього клубу найближчими роками, - зазначив Бельханда в коментарі прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Беланда уклав договір з "Динамо" і був офіційно представлений публіці під час перерви матчу Об'єднаного турніру "Зеніт" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Київ).