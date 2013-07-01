Чорноморець і Дніпро провели «рокіровку» гравцями

Сьогодні між футбольними клубами "Чорноморець" (Одеса) і "Дніпро" (Дніпропетровськ) були підписані трансферні контракти про перехід півзахисника Сергія Політила до «Дніпра» і нападаючого Олексія Антонова до «Чорноморця».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі "Чорноморця", Антонов виступатиме в новій команді під номером 69.

До цього Антонов, який є уродженцем Дніпропетровської області й вихованцем ФК "Дніпро", виступав в командах "Кубань" (Краснодар, Росія), "Металіст" (Харків), "Зоря" (Луганськ), "Іллічівець" (Маріуполь), "Дніпро" (Дніпропетровськ) і "Кривбас" (Кривий Ріг). Всього в чемпіонаті України провів 158 матчів і забив 43 голи. Виступав в юнацькій і молодіжній збірних України (24 гра, 14 голів). Провів один матч у першій збірній країни.

У свою чергу, Політило свою професійну кар'єру - останні сім років - грав у складі "Чорноморця", за який провів 109 ігор і забив 8 голів. Також гравець виступав за збірні команди України U-17 (23 гри) і U-19 (19 ігор, 1 гол). У складі національної команди він на поле не виходив.

Також сьогодні було продовжено контракт з албанським захисником «Чорноморця» Крісті Вангелі. Термін дії угоди завершується 31 травня 2015 року.