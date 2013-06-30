Феррер вибив найкращого тенісиста України з Вімблдону

Найкращий тенісист України Олександр Долгополов (24-й у світовому рейтингу) програв іспанцю Давиду Ферреру у третьому раунді Вімблдонському турнірі.

Як повідомляє офіційний сайт турніру, матч був видовищним, обидва тенісисти показали якісний теніс, але все ж перемога дісталася досвідченому іспанцю - 6:7(8), 7:6(2), 2:6, 6:1, 6:2.

У першому сеті Феррер зробив швидкий брейк, і не встигли глядачі ще розміститися на трибунах, як рахунок був вже 5:2 на користь найкращого на даний момент тенісиста Іспанії – четвертого номера світового рейтингу. Але Долгополов зумів перевести гру на тай-брейк, де і виграв першу партію.

У другій партії вже українець вів гру, але визначати переможця довелося знову на тай-брейку, де більш вдалим був Феррер. Варто відзначити, що наприкінці сету іспанець двічі не подав на сет – Долгополов робив брейки.

Третя і четверта партії розвивалися блискавично, і в «одні ворота» - спочатку в іспанські, а потім в українські. В якийсь момент здалося, що іспанця залишили сили, але він зумів зібратися і дотиснути Долгополова, який почав багато помилятися під кінець матчу.

Долгополов був останнім представником України на Вімблдоні. Таким чином, на другий тиждень турніру (1/8 фіналу і далі) ніхто з наших тенісистів не пробився.