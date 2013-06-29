Стаховський вибув з боротьби на Уїмблдоні в третьому колі

Як повідомляє офіційний сайт змагань, Стаховський, який посідає в світовому рейтингу 116-е місце, поступився в чотирьох сетах 37-й ракетці світу 32-річному австрійцеві Юргену Мельцеру з рахунком 2:6, 6:2, 5:7, 3:6. Сьогодні українцеві не вдалося провести матч на тому самому рівні, що і попередній проти Роджера Федерера. Наприкінці третього сета австрієць додав, перехопив ініціативу і довів матч до перемоги.

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За 2 години 15 хвилин Стаховський зробив три брейки, на що Мельцер відповів шістьма. На рахунку українця 14 ейсів і шість подвійних помилок. Юрген дев'ять разів подав навиліт і жодного разу не помилився на подачі. За рахунок активних дій Стаховський виграв 44 очки проти 47 у суперника, допустивши 20 невимушених помилок проти 16.

Українець залишає турнір, заробивши 90 рейтингових очок і 96,434 дол. призових.

Як повідомляв УНІАН, тенісний турнір Уїмблдону проходить у передмісті Лондона з 24 червня по 7 липня.