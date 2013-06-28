Міллер пояснив, чому він займається Об'єднаним чемпіонатом з футболу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів «Газпрому».

«В даний час жоден російський, жоден український клуб, навіть дуже відомий і успішно виступаючий на європейській арені, не відповідає фінансовим вимогам fair-play. Аби цю проблему вирішити, ми вважаємо, що правильно об'єднати чемпіонат Росії й України», - сказав Міллер.

За його словами, інтерес до такого турніру «дуже-дуже великий».

Як заявив голова «Газпрому», за попередніми оцінками, фінансова складова такого турніру може бути зіставною з фінансовою складовою Ліги чемпіонів.

Міллер відзначив, що одним із пунктів такого турніру є об'єднаний турнір чотирьох команд, що стартує напередодні. Він нагадав, що донецький клуб «Шахтар» переміг «Зеніт» (Санкт-Петербург), а київське Динамо - московський «Спартак».

Як пояснив Міллер, «Газпром» займається організацією такого турніру як акціонер клубу «Зеніт».

Як повідомляв УНІАН, ідею організації Об'єднаного чемпіонату Міллер вперше озвучив у листопаді 2012 року.

У лютому 2013 року в Москві відбулися збори представників клубів майбутніх учасників ліги. Від України на них був лише один представник – від сімферопольської «Таврії». Пізніше кримський клуб заявив, що цієї людини ніхто не уповноважував представляти інтереси «Таврії» в Москві.

Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков неодноразово висловлювався категорично проти ідеї проведення Об'єднаного чемпіонату.

Проти чемпіонату виступили президенти ФІФА Зепп Блаттер і УЄФА Мішель Платіні.