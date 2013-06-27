ФК «Дніпро» отримав атестат від УЄФА на євросезон-2013/14

Дніпропетровський "Дніпро" офіційно допущено до участі у клубних змаганнях під егідою УЄФА в сезоні-2013/14.

14 червня уповноважений орган УЄФА з фінансового контролю за клубами спільно з однією з аудиторських компаній завершив перевірку відповідності "Дніпра" ліцензійним умовам та Правилам фінансового "фейр-плей", повідомляє ТСН.

У ході перевірки "Дніпро" тісно співпрацював з УЄФА з питань надання необхідної для перевірки інформації і документації. За результатами перевірки, контролюючий орган УЄФА припинив подальший розгляд і підтвердив, що "Дніпро" відповідає ліцензійним критеріям для участі у клубних турнірах УЄФА нового сезону.

Зазначимо, що раніше перевірка відповідності "Дніпра" ліцензійним умовам та Правилам фінансового "фейр-плей" була проведена ФФУ, рішенням якого атестат клубу на участь у клубних турнірах УЄФА сезону-2013/2014 також був підтверджений (рішення від 31.05.2013 р – ред.).

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону, "Дніпро" посів 4-те місце у турнірній таблиці і стартує у Лізі Європи-2013/14 з плей-офф раунду.