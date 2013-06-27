Українця Леня на проекті драфту НБА вибрали шостим

Український центровий Олексій Лень на проекті драфту Національної баскетбольної асоціації, що проходить в Брукліні, був обраний під загальним шостим номером клубом "Нью-Орлеан Пеліканс", - повідомляє РІА Новости.

Процедура моделювання драфта НБА є традиційною щорічною процедурою, яка випереджає основну частину вибору баскетболістів клубами ліги. Вибір гравців відбувається на підставі припущень спеціалізованих спортивних видань, проте не є основоположними при остаточному виборі спортсменів менеджерами.

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Згідно з результатами попереднього прогнозування очікувалося, що Лінь під час проекту увійде до п'ятірки обраних баскетболістів, проте він став шостим.

Лень грав за команду Університету Меріленда в чемпіонаті Національної асоціації студентського спорту (NCAA) в сезонах 2011/12 і 2012/13 років. У дебютний рік українець, якому 16 червня виповнилося 20 років, в середньому за гру набирав 6 очок, робив 5,4 підбору і 2,1 блок-шота. У минулому сезоні центровий набирав 11,9 очка, робив 7,8 підбору і 2,1 блок-шота в середньому за гру.