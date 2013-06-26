Тренер Володимира Кличка в бою зламав обидві руки

Тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO українця Володимира Кличка американський боксер-суперважкоатлет Джонатон Бенкс пошкодив обидві руки в поєдинку зі співвітчизником Сетом Мітчеллом. Як повідомив його промоутер Том Леффлер, Бенксу діагностували перелом обох рук, передає ИТАР-ТАСС.

В Нью-Йорку Бенкс програв Мітчеллові в 12-раундовому поєдинку за очками одноголосним рішенням суддів і поступився йому титулом Інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі. Всі судді віддали перемогу Мітчеллові, який, таким чином, взяв реванш за поразку в листопаді минулого року.

"Після бою в роздягальні Бенкс поскаржився на болі в руках, - розповів Леффлер американському журналу "Ринг". - Потім з'ясувалося, що у нього перелом суглобів пальців обох рук. У боях такого рівня це незвично".

"Я травмував обидві руки в перших двох раундах, - уточнив Бенкс. - Ліву пошкодив в першому, а праву - у другому. Хотів" добити "суперника, але просто не зумів. Я безумовно його потряс (у третьому раунді), але гірше було не йому, а мені. Був шокований тим, що він на межі падіння, але довершити справу не можу. Не хочу сказати, що програв тільки з причини травм. Але мені здається, даремно він думає, що був сильніший за мене і міг мене нокаутувати. Якщо я що й довів у цьому бою, так це те, що він не може завдати мені прикрощів і нокаутувати ".

Бенкс уже заявив, що хотів би зустрітися з Мітчеллом утретє.