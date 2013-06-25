У пустелі ОАЕ загинув відомий український автогонщик

За інформацією ТСН.ua, трагедія сталася в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Під час тренування у найбільшій піщаній пустелі світу Руб Аль Халі автомобіль спортсмена загруз у сипучому піску, відкопатися з помічником Алі їм не вдалося, і Вадим пішов за допомогою. Але не дійшов, спортсмен загинув від зневоднення під час довгого переходу. Руб Аль Халі - одне з найжаркіших місць на Землі. На території завбільшки з Україну немає навіть кущів – суцільні піщані дюни.

Температура вдень складає 40-50 градусів за Цельсієм. Саме у цій пустелі Вадим полюбляв тренуватися, готуватися до змагань. Вадим Нестерчук брав участь в усіх Ралі-марафонах Дакар, які проходили у Південній Америці, ралі-рейдах "Шовковий шлях" та "Абу-Дабі Дезерт Челендж".

Неодноразово займав призові місця. Усі друзі та колеги по автоспорту запам'ятали Вадима щирим, усміхненим чоловіком, який завжди готовий прийти на допомогу. У Вадима залишилася дружина та двоє дітей. Син школяр та старша донька – студентка.