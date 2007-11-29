Луческу: завжди приємно, коли щастить

Головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу на післяматчевій прес-конференції проаналізував гру з шотландським «Селтіком» і зізнався, що дуже розчарований результатом (2:1 на користь шотландців).

“Я дуже засмучений тим, що сталося. Не знаю, чому «Селтік» агресивно сприйняв мої слова перед матчем про те, що є елемент успіху в грі шотландської команди. Адже це дуже хороша якість, і завжди приємно, коли щастить. Що стосується самого матчу, то 43 хвилини ми діяли дуже злагоджено, і у господарів не було можливості провести скільки-небудь небезпечну атаку. Потім була помилка наших захисників, і після забитого гола «Селтік» відчув себе набагато упевненіше. В кінці зустрічі наші футболісти дуже втомилися і знов припустилися фатальної помилки. Подібний розвиток подій був у «Селтіка» в матчі з «Міланом».

На думку Луческу, «Селтік» забивав тільки завдяки помилкам «Шахтаря»: “...я вважаю це наслідком помилок нашої оборони. Також я думаю, що третій гол у Донецьку, який суддя відмінив, був забитий у повній відповідності з правилами”.

Прес-служба ФК «Шахтар»