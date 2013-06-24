Українці виграли загальнокомандний залік на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Як повідомляє кореспондент УНІАН, українці завоювали чотири золоті, одну срібну і дві бронзових нагороди.

В останній день змагань у чоловіків були заплановані стрибки з 10-метрової платформи. Кращий результат у цьому виді програми показав Олександр Бондар, шість стрибків якого судді оцінили в 521,45 бала. За ним фінішували Патрік Хаусдінг (Німеччина) – 514,65 бала і Віктор Мінібаєв (Росія) – 500,35.

У жінок у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну першими були Таня Каньотто і Франческа Даллапе (Італія) – 324,30 бала. Українки Ганна Письменська і Олена Федорова тут були другими – 300,60. Замкнули призову трійку Ребека Галантрі і Алішіа Благг (Велика Британія) – 292,17 бала.