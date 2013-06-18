Екс-гравець київського Динамо підписав контракт з московським клубом

Захисник київського «Динамо» і збірної України Тарас Михалик на правах вільного агента сьогодні перейшов у «Локомотив». Угода 29-річного футболіста з нашим клубом розрахована на 3 роки, повідомляє офіційний сайт ФК «Локомотив».

Як заявив начальник селекційного відділу московського клубу Кирило Котов: «Михалик є універсальним футболістом оборонного плану. Він може грати як в опорній зоні, так і зоні центрального захисника. Це чіпкий, швидкий, футболіст, який читає гру. Упевнений, що він підсилить конкуренцію в лінії захисту і принесе користь нашому клубу».

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Виступаючи в київському «Динамо» Михалик двічі завоював чемпіонський титул, стільки ж разів вигравав Кубок і Суперкубок України. Всього за киян Михалик провів 142 матчі і записав на свій рахунок 10 голів. Шість разів він потрапляв до списку 33 кращих футболістів України: двічі (2006, 2007) в амплуа опорного півзахисника, і чотири рази (2008-2011) як центральний захисник.

Також Михалик залучався до молодіжної збірної України, з якою в 2006 році став срібним призером Чемпіонату Європи серед молодіжних команд. У національній збірній Тарас дебютував у 22 роки, з відбіркового циклу до ЧС-2010 став основним гравцем команди і взяв участь у двох матчах домашнього для України чемпіонату Європи: проти Швеції та Франції. Усього в активі футболіста 32 гри за національну збірну.