Футболіст «Шахтаря» підписав контракт з одеським «Чорноморцем»
20:02, 15 червня 2013Спорт
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Сьогодні відбулося підписання контракту між ФК «Чорноморець» і колишнім півзахисником донецького «Шахтаря» Олексієм Гаєм.
Олексій Гай гратиме в "Чорноморці" / Фото : sport-xl.net
Угода розрахована на два роки і набуває чинності з 1-го липня. Футболіст виступатиме в «Чорноморцеві» під номером 10, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.
У складі «Шахтаря» Гай шість разів ставав чемпіоном України, сім разів – володарем Кубка країни. Володар Кубка УЄФА 2009 року. Заслужений майстер спорту України (2009).
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