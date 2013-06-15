Футболіст «Шахтаря» підписав контракт з одеським «Чорноморцем»

20:02, 15 червня 2013
Спорт
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Сьогодні відбулося підписання контракту між ФК «Чорноморець» і колишнім півзахисником донецького «Шахтаря» Олексієм Гаєм.

Олексій Гай гратиме в

Угода розрахована на два роки і набуває чинності з 1-го липня. Футболіст виступатиме в «Чорноморцеві» під номером 10, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

У складі «Шахтаря» Гай шість разів ставав чемпіоном України, сім разів – володарем Кубка країни. Володар Кубка УЄФА 2009 року. Заслужений майстер спорту України (2009).

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