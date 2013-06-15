Збірна України з пляжного футболу програла Румунії в матчі Євроліги

Як передає кореспондент УНІАН, на 6-й хвилині гри з кутовим біля воріт Владимира Гладченка м'яч після удару головою румунського гравця вгруз у піску на лінії воріт. За хвилину дальнім ударом Адріан Танасе відкрив рахунок – 0:1.

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На перших секундах другого тайму українці розвели м'яч з центру поля і вдарили у бік воріт суперника, але м'яч потрапив у штангу.

У завершальній третій 12-хвилинці українці атакували, але лідери команди Олег Зборовський і Євген Рябчук не зуміли уразити ворота суперника. За 2,5 хвилини до фінальної сирени представник румунської команди Лучіан Чирла подвоїв перевагу своєї команди – 0:2.

Після цього українці зуміли пробити воротаря суперника, коли Зборовський скоротив різницю в рахунку – 1:2.

Нагадаємо, що в першому матчі турніру, що відбувся напередодні, збірна України розгромила команду Нідерландів з рахунком 8:1. Три голи в цьому матчі забив Зборовський, два – Рябчук.