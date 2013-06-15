Українські веслярі завоювали бронзову медаль на чемпіонаті Європи

В завершальному, восьмому фінальному заїзді бронзову медаль завоював український екіпаж четвірки каноїстів.

Як передає кореспондент УНІАН, українська команда виступала у такому складі: Віталій Вергелес, Денис Коваленко, Денис Камерилов і Едуард Шеметило. Якщо на старті дистанції в 1000 м українці йшли у другій групі учасників, помітно відстаючи від лідерів, то в другій половині зуміли обігнати багатьох.

При цьому збірна Румунії фінішувала другою, українці наздогнати її не зуміли, програвши лише 0,130 секунди. Перше місце упродовж всієї гонки упевнено утримував екіпаж з Білорусі, що завоював золоту медаль.

Сьогодні у фіналі виступав також Вадим Ципан. Але на дистанції 1000 м у каное-одиночці він фінішував лише дев'ятим, відставши від переможця Мартіна Фукси з Чехії на 12,5 секунди.

У цьому турнірі збірна України виступає в ослабленому складі. У команді відсутні олімпійські чемпіони Юрій Чебан і Інна Осипенко-Радомська.

Чемпіонат Європи в Португалії завершиться 16 червня. Цього дня відбудуться ще 18 фіналів у різних дисциплінах і на різних дистанціях.