Київський футбольний клуб недорахував податків

У результаті виявлені порушення при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 2,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства, не уточнюючи назву клубу.

Крім того, в рамках перевірки виявлено заборгованість із заробітної плати в розмірі 22 млн грн.

«За результатами перевірки фахівці Міндоходов донарахували футбольному клубу 2,976 млн грн податків та штрафних санкцій. Всі кошти перераховані до бюджету», - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в цілому по країні до зведеного бюджету України в січні-березень 2013 року надійшло 16 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 1 млрд грн (7%) більше показника 2012 року.