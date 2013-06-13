У ФК "Ворскла" новий головний тренер

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, допомагати новому наставнику в команді будуть Анатолій Момот і два запрошені фахівці - тренер з фізпідготовки Володимир Деуль і керівник комплексної наукової групи Вадим Лазоренко.

«Сачко — легенда клубу, він забив, можливо, найважливіший гол в історії клубу. Ми послідовно втілюємо політику просування своїх гравців, своїх тренерів у команді», — відзначив О.Бабаєв.

Довідка УНІАН. До останнього часу Сачко працював асистентом головного тренера «Ворскли» Свистуна, який наприкінці серпня 2012 року прийняв команду від Вадима Євтушенка, який пішов у відставку. Після закінчення сезону Свистун повернеться в молодіжну команду, де працював до цього.

Сачко здобув славу нападаючого, виступаючи за луцьку «Волинь» і полтавську «Ворсклу». Перш ніж почати професійно займатися футболом, Сачко до 23-х років працював міліціонером.