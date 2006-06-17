Закінчився матч Чехія - Гана

Збірна Гани обіграла Чехію (2:0) в матчі чемпіонату світу з футболу. Цей результат серйозно заплутує ситуацію в групі Е. После двох ігор ганці і чехи мають по три очки, але в останньому матчі африканці зустрінуться з командою США, а європейці - з Італією.

Перший гол уже на другій хвилині гри забив Асамоа Г`ян. Він ненадовго залишився один у штрафній площі суперника і встиг послати м`яч у кут воріт до того, як чеські захисники його "накрили". Петро Чех допомогти своїй команді не зміг - 1:0.

Чехи старанно намагалися відігратися, але ганці відповідали не менш небезпечними атаками. Один з ключових епізодів матчу стався на 65-й хвилині. Томаш Уйфалуши сфолив на Метью Амоа у власній штрафній, а коли суддя призначив пенальті, мабуть, сказав рефері щось образливе. Уйфалуши одержав червону картку і залишив поле, але Г`ян ударом з 11-метрової позначки влучив у штангу.

Чехи навіть удесятьох намагалася відігратися, але пропускали багато контратак. Одна з них на 82-й хвилині закінчилася голом Алі Мунтарі - 2:0. Ця перемога стала першою для збірної Гани на чемпіонатах світу, а також єдиним поки успіхом команди з Африки на ЧС-2006.

Поразка значно ускладнила становище чехів у боротьбі за вихід до 1/8 фіналу. В останньому матчі вони мають зіграти з італійцями, і навіть нічия в цій зустрічі не гарантує їм плей-офф.

Лента.ру