Український тенісист Стаховський програв у другому колі турніру в Лондоні
18:24, 12 червня 2013Спорт
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На тенісному турнірі серії АТР Aegon Championships завершився матч другого кола, в якому українець Сергій Стаховський поступився словенцю Грегу Жемле - 5:7, 4:6.
Стаховський поступився словенцю Грегу Жемле / Фото : tennis.ua
Як повідомляє офіційний сайт турніру, тенісисти грали 1 годину 5 хвилин. Стаховський не зміг реалізувати жодного з двох своїх брейк-пойнтів, а його суперник зробив по брейку в кожному сеті. Виконавши три ейси, Стаховський тричі помилився на подачі. На рахунку Жемлі п'ять ейсів за відсутності помилок на подачі.
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За вихід у чвертьфінал турніру Жемля посперечається з чехом Томашем Бердихом, який стартував з перемоги над голландцем Тьємо Де Баккером – 6:1, 6:4. Чех почав свої виступи на турнірі з другого кола через високий рейтинг.
Як повідомляв УНІАН, раніше до третього кола змагань пробився інший українець Олександр Долгополов.
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