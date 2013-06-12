Український тенісист Стаховський програв у другому колі турніру в Лондоні

Як повідомляє офіційний сайт турніру, тенісисти грали 1 годину 5 хвилин. Стаховський не зміг реалізувати жодного з двох своїх брейк-пойнтів, а його суперник зробив по брейку в кожному сеті. Виконавши три ейси, Стаховський тричі помилився на подачі. На рахунку Жемлі п'ять ейсів за відсутності помилок на подачі.

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За вихід у чвертьфінал турніру Жемля посперечається з чехом Томашем Бердихом, який стартував з перемоги над голландцем Тьємо Де Баккером – 6:1, 6:4. Чех почав свої виступи на турнірі з другого кола через високий рейтинг.

Як повідомляв УНІАН, раніше до третього кола змагань пробився інший українець Олександр Долгополов.