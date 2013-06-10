Чемпіон світу з самбо повісився на чорному поясі

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Спортсмен повісився у себе вдома на завойованому ним колись чорному поясі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що останнім часом Раджаблі перебував у глибокій депресії, що, за даними слідства, і могло стати причиною самогубства.