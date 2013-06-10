Чемпіон світу з самбо повісився на чорному поясі

12:57, 10 червня 2013
Спорт
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Чемпіон світу з самбо та багаторазовий переможець першості Азербайджану з самбо та дзюдо Ахад Раджаблі покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Спортсмен повісився у себе вдома на завойованому ним колись чорному поясі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що останнім часом Раджаблі перебував у глибокій депресії, що, за даними слідства, і могло стати причиною самогубства.

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