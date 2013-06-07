Два українські боксери вийшли до фіналу чемпіонату Європи

У Мінську завершилися півфінальні бої чемпіонату Європи з олімпійського боксу (любительського), в результаті яких двоє українців вийшли у фінал змагань - Микола Буценко та Павло Іщенко. Ще троє наших спортсменів програли і задовольнилися на цьому турнірі бронзовими нагородами.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у півфінал вийшли відразу п'ять українців, які гарантували собі нагороди першості. У таких турнірах бої за третє місце не проводяться. Але лише в найлегших вагових категоріях наші спортсмени оскаржуватимуть звання чемпіона.

У вазі до 56 кг. Миколі Буценку протистояв вірменин Арам Авагян, якого українець зумів перемогти у впертій боротьбі за очками. При цьому думки суддів розділилися - 2:1 на користь українця. За тим же сценарієм проходив бій і в категорії до 60 кг, де Павло Іщенко був лише трохи сильнішим росіянина Дмитра Полянського, що також помітили не всі судді - 2:1.

У великих вагових категорія нашим боксерам довелося задовольнятися бронзовими нагородами. Богдан Шелестюк одноголосним рішенням суддів програв росіянину Олександру Беспутіну - 0:3, Євген Хитров - ірландцеві Джейсону Куіглі - 0:3, а Денис Пояцика - Теймуру Мамедову з Азербайджану (0:3).

Чемпіонат Європи з боксу в столиці Білорусі завершиться завтра.