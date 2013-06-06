Шахтар продав Фернандіньйо в Англію

Трансфер бразильця обійшовся "городянам" у 40 млн євро, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

ФК «Шахтар» подякував Фернандіньйо за ті 8 років (284 матчі, 53 голи), які він провів у донецькому клубі, і самовіддачу.

Перехід підтвердив і офіційний сайт "Манчестер Сіті", де бразилець відтепер гратиме у футболці під номером "25".