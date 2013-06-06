Шахтар продав Фернандіньйо в Англію
20:21, 06 червня 2013Спорт
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6 червня була досягнута домовленість між ФК "Шахтар" і "Манчестер Сіті" про перехід півзахисника "гірників" Фернандіньйо до англійського клубу.
Фернандіньйо перейшов в Манчестер Сіті / Фото з офіційного сайту Манчестер Сіті
Трансфер бразильця обійшовся "городянам" у 40 млн євро, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
ФК «Шахтар» подякував Фернандіньйо за ті 8 років (284 матчі, 53 голи), які він провів у донецькому клубі, і самовіддачу.
Перехід підтвердив і офіційний сайт "Манчестер Сіті", де бразилець відтепер гратиме у футболці під номером "25".
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