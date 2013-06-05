Болгарський гросмейстер набрав максимум очок у перший день Sberbank Open

Як передає кореспондент УНІАН, болгарський гросмейстер завдав поразки Аркадію Найдичу (Німеччина), Олександру Арещенку (Україна) і Сергію Жигалко (Білорусь).

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За підсумками першого дня на пів-очка від лідера відстає росіянин Євген Томашевський. Група з п'яти осіб має в активі 1,5 очка: Арещенко, Жигалко, чинний чемпіон світу з швидких шахів екс-українець Сергій Карякін (Росія), Петро Леко (Угорщина) та Павло Ельянов (Україна). У найіменитішого учасника турніру семиразового чемпіона світу Анатолія Карпова (Росія) та Антона Коробова (Україна) по 1 очку. Найдич замикає таблицю з нулем.

Відзначимо також, що в третьому турі одну з головних сенсацій дня створив Ельянов, який виграв у чинного чемпіона світу Карякіна.

Як повідомляв УНІАН, турнір триватиме до 7 червня. 6 червня відбудуться партії 4-6 турів.