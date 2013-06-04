«Динамо» і «Шахтар» зіграють з грандами російського футболу в одному турнірі
12:08, 04 червня 2013Спорт
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Із 26 червня по 6 липня відбудеться передсезонний турнір за участю санкт-петербурзького «Зеніту», московського «Спартака», донецького «Шахтаря» і київського «Динамо».
Російські, як і українські, клуби не гратимуть між собою / Фото : s-friends.org.ua
«Зеніт» почне турнір матчами в Донецьку (перший з них – імовірно 26 червня), а потім переїде до столиці України, де двічі зустрінеться з «Динамо». «Спартак» приймає «Динамо» в Москві 27 червня, після чого попрямує до Києва, повідомляє російська газета «Спорт День за Днем».
За такою самою схемою «Спартак» проведе ігри з «Шахтарем». Відзначимо, що російські, як і українські, клуби не гратимуть між собою.
"Зараз ми ведемо переговори з приводу турніру і перебуваємо на стадії підписання всіх відповідних документів, - сказав генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін. - Нам було б цікаво провести матчі з такими суперниками. Конкретики жодної з цього приводу сказати не можу".
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