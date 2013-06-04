«Динамо» і «Шахтар» зіграють з грандами російського футболу в одному турнірі

«Зеніт» почне турнір матчами в Донецьку (перший з них – імовірно 26 червня), а потім переїде до столиці України, де двічі зустрінеться з «Динамо». «Спартак» приймає «Динамо» в Москві 27 червня, після чого попрямує до Києва, повідомляє російська газета «Спорт День за Днем».

За такою самою схемою «Спартак» проведе ігри з «Шахтарем». Відзначимо, що російські, як і українські, клуби не гратимуть між собою.

"Зараз ми ведемо переговори з приводу турніру і перебуваємо на стадії підписання всіх відповідних документів, - сказав генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін. - Нам було б цікаво провести матчі з такими суперниками. Конкретики жодної з цього приводу сказати не можу".