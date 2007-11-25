Усі результати 14-го туру англійської Прем`єр-ліги

Двома нічиїми закінчився 14-й тур англійської Прем`єр-ліги.

Вест Хем - Тоттенхем 1:1 (Коул 19 - Доусон 66)

Фулхем - Блекберн 2:2 (Мерфі 50 пен., Камара 62 - Емертон 57, Ворнок 79)

Нагадаємо, що вчора грали Ньюкасл - Ліверпуль 0:3, Бірмінгем - Портсмут 0:2, Вандерерс - МЮ 1:0, Арсенал - Віган 2:0, Евертон - Сандерленд 7:1, Міддлсбро - Астон Вілла 0:3, МСіті - Рідінг 2:1, Дербі - Челсі 0:2.

Арсенал залишається на чолі таблиці - 33 очки (маючи гру в запасі). За ним рівним ланцюжком вишикувалися обидва Манчестери (30 очок - Юнайтед, 29 - Сіті), Челсі (28), Ліверпуль (27), Портсмут (26), Астон Вілла (24), Евертон (23), Блекберн (22).

Вест Хем (19) і Ньюкасл (18) закріпили за собою середину таблиці, нижче якої Рідінг (13), Тотенхем і Фулхем (по 12), Болтон і Бірмінгем (по 11), Міддлсбро і Сандерленд (по 10). Віган з 8 очками і Дербі з 6-ма - замикають.